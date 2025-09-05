Gazze’de okulların zili bu yıl da çalmayacak! 785 bin öğrenci eğitimden mahrum

Dünyanın pek çok ülkesinde yeni eğitim öğretim dönemi başlarken İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Gazze şeridinde üçüncü yılda da öğrenciler eğitimden mahrum kaldı. Gazze'de okullar ve dersliklerin bazıları İsrail'in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü ağır saldırılar nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler için sığınma merkezi olarak kullanılırken bir kısmı da moloz yığınlarına dönüştü. Öte yandan Gazze kentini işgale başlayan İsrail ordusu bölgenin yüzde 40'ını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Soykırım sözcüsü saldırıların süreceği ve işgalin genişleyeceği mesajını da verdi. İsrail askerleri, Gazze'de röportaj yapmaya çalışan 2 gazeteciye de ateş açtı.

