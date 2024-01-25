Gazze’de çocukların ölüm kalım savaşı! Hayvan yemlerini öğütüp un yapıyorlar

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, Filistinlilerin hayatını yalnızca silahlar ile tehdit etmiyor. Çocuklar ile kadınlar açlık ve hastalıkla da katlediliyor. Öyle ki 2 milyon 200 bin kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Durumun ciddiyeti öyle büyük ki Filistinliler, hayvan yemlerini öğüterek un elde ediyor, ağaç köklerini toplayarak yakacak elde etmeye çalışıyor.

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