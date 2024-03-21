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Gazze'de ateşkes olacak mı? ABD'den flaş açıklama: Çok yakın...

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Giriş: 21.03.2024 12:39
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkese ilişkin yürütülen müzakerelerin olumlu ilerlediği ve "anlaşmanın mümkün olduğu" değerlendirmesinde bulundu.
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