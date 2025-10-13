Gazze’de ateşkes imzalanmıştı! Barış Zirvesi öncesi Netanyahu’dan provokatif açıklama: “İsrail’in saldırıları bitmedi” Bölgede yeni oyunlar mı devrede?

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımın ardından, 9 Ekim'de imzalanan ateşkesle birlikte Siyonist güçler bölgeden çekilmeye başladı. Ancak çekilmenin gerçekleştiği dakikalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada saldırıların tamamen sona ermediğini ima etti. Netanyahu, "Bazı düşmanlarımız tekrar saldırmak için toparlanıyor" diyerek yeni bir gerilim ihtimaline işaret etti. Bu açıklamanın hemen ardından, Hamas ve muhalif gruplar arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmalarda Hamas’a bağlı güvenlik güçlerinden ölenler olduğu bildirildi. Tüm bu gelişmeler, “Bölgede yeni bir İsrail oyunu mu devreye giriyor?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

