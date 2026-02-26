CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Erzurum'da kar esareti: 8 ilçede eğitime ara verildi!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Erzurum'da hayatı durma noktasına getirdi. Gece saatlerinden itibaren şehri etkisi altına alan beyaz örtü, özellikle ulaşım ve eğitimde aksamalara neden oldu. Erzurum Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle 8 ilçede okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyururken; Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için teyakkuza geçti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, dondurucu soğuk ve yoğun yağışın vurduğu Erzurum'dan son gelişmeleri aktardı.

