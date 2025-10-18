18 Ekim 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Gazze'de acil gıda ihtiyacı günden güne artıyor! A Haber ekibi Gazze sınırında
Giriş: 18.10.2025 13:17
Gazze’deki insani dram sürerken, bölgede 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu acil gıdaya muhtaç durumda. Yardım tırlarının Gazze’ye girişine ilişkin çelişkili bilgiler gelmeye devam ediyor; bununla birlikte Refah Sınır Kapısı’nın yarın açılıp açılmayacağı, insani yardımların ulaştırılması açısından belirleyici bir eşik niteliği taşıyor. Durumun ciddiyeti uluslararası aktörlerin ve yardım kuruluşlarının acil koordinasyon çağrılarını artırırken, sahadaki belirsizlikler insani yardım ulaşımını geciktiriyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt aktardı.
