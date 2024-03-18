18 Mart 2024, Pazartesi
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Gazze katliamına dünyadan tepkiler! Bu ayakkabıları çocuklar giyebilirdi
Gazze'de katliam sürüyor, dünya ise ayakta. Farklı adreslerde sokaklar yine protestolara sahne oldu. İlk görüntüler Hollanda'dan geldi. Meydanda 14 bin çocuk ayakkabısı yer alıyor. O sayı katledilen Gazzeli çocukları temsil ediyor. İspanya'da da aynı dakikalarda protesto vardı. Yüzlerce protestocu Bask bölgesinde bir araya geldi. Gazze'de katledilenlere dikkat çekmek için adeta cansız bedenler gibi yere uzandılar. Dakikalarca o şekilde kaldılar.