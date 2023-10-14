Gazze bombardıman altında | Bu çığlığı kim duyacak?

İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivil yerleşim yerlerine bomba yağarken can kaybı da artıyor. İsrail'in saldırılarında kimi gözünden bile sakındığı evladını kaybetti. Minik bedenler beton yığınlarının altında kaldı. Kimi annesini, babasını toprağa tüm ailesini verdi. Gazze'de ateş düşmeyen ev kalmadı. Bombardıman altındaki Gazze’de yaşanan dehşet anları kameralara da yansıdı. Onlar sevdiklerini kaybetti. Yuvaları yerle bir oldu yaşadıkları acılar çok büyük ancak her şeye rağmen zulme direnmekte Kararlılar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN