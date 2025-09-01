Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar

44'ten fazla ülkeden yüzlerce aktivist, sanatçı, politikacı ve sağlık çalışanı, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için harekete geçti. Yaklaşık yirmi tekneden oluşan filo, Barselona limanından Gazze'ye doğru yola çıktı. Bu tekneler sadece yardım taşımıyor; aynı zamanda uluslararası kamuoyuna güçlü bir mesaj da gönderiyor.

