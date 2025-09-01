01 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar
Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar

Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2025 13:20
44'ten fazla ülkeden yüzlerce aktivist, sanatçı, politikacı ve sağlık çalışanı, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için harekete geçti. Yaklaşık yirmi tekneden oluşan filo, Barselona limanından Gazze'ye doğru yola çıktı. Bu tekneler sadece yardım taşımıyor; aynı zamanda uluslararası kamuoyuna güçlü bir mesaj da gönderiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar
Afganistan’da son yılların en büyük felaketi
Afganistan'da son yılların en büyük felaketi
Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar
Gazze ablukasını kırmak için yola çıktılar
Patlayıcı yüklü robotlarla yıkım
Patlayıcı yüklü robotlarla yıkım
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem
Afganistan’da 6 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem
Mısır’da katliam gibi tren kazası: 3 ölü 94 yaralı
Mısır'da katliam gibi tren kazası: 3 ölü 94 yaralı
Pakistan’da şiddetli yağışlar: Hastaneleri su bastı
Pakistan’da şiddetli yağışlar: Hastaneleri su bastı
AB’den ABD’ye vize kararını gözden geçirme çağrısı
AB’den ABD’ye vize kararını gözden geçirme çağrısı
Hindistan’da heyelan: 4 ölü, onlarca kayıp
Hindistan'da heyelan: 4 ölü, onlarca kayıp
FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!
FED yetkilisini ihraç eden Trump mahkemelik oldu!
Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?
Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?
İsrail, Gazze’de fırını hedef aldı: 12 ölü
İsrail, Gazze’de fırını hedef aldı: 12 ölü
Daha Fazla Video Göster