15 Ocak 2022, Cumartesi
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Ganj Nehri’nde Kovid-19 festivali! On binler aynı anda suya girip pandemiyi unuttu
Hindistan'da her yıl Ganj Nehri'nde düzenlenen geleneksel bir festival, akıl almaz görüntülere sahne oldu. On binlerce Hindu’nun aynı anda Nehir’e girerek dua ettiği etkinlikte, sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu. Koronavirüse adeta davetiye çıkarılan festival ülke basınında sert eleştirilere yol açtı.