Futbol sahasına düşen yıldırım öldürdü

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir futbol sahasına düşen yıldırım faciaya yol açtı. Üzerine yıldırım düşen 39 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti. Beş oyuncu da ağır yaralandı.

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