Fransız tarihçi Macron'u uyardı: Türkiye Akdeniz'de büyük güç

Fransız tarihçi Charles Saint-Prot, Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi. Saint-Prot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi. Türkiye'nin Akdeniz'de büyük bir güç olduğuna vurgu yaptı. A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy'un özel röportajı...

Paris Jeopolotik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber'e değerlendirdi.

Eda Ulusoy'un, "Dünya, Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Yunanistan ve Fransa'dan ise provokatif adımlar geliyor. Peki yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? sorusuna Fransız tarihçi "Uluslararası ilişkiler uzmanı olarak şunu söylemeliyim, bir ulusun kendi bölgesinde aktif bir diplomasi izlemesinden daha normal bir şey olamaz. Bu, Türkiye'nin davası. Şimdi Yunanistan ile bir problem yaşanıyor. Eğer Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog kurulursa bir çözüm bulunabilir ama başka ülkelerin müdahil olmak istediğini biliyoruz. Fransa, Türkiye'yi çok iyi tanıyor. Fransa'nın Türkiye ile ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Biz Türkiye'yi çok iyi biliyoruz. Tarih boyunca iyi ilişkilerimiz oldu. Türkiye ve Fransa, Akdeniz'deki sorunları birlikte çözebilir. Türkiye Fransa'nın düşmanı değil. Türkiye büyük bir güç. Akdeniz'de böyle bir güce sahip olmak iyi bir şey. Türkiye, Akdeniz'deki bir yabancı değil. Türkiye bir akdeniz ülkesi. Macron bakış açısını değiştirmeli. Macron, konuşmayı seven bir adam. Lübnan, Libya, Yunanistan... Her yerle ilgili konuşuyor. Ama hiçbir şey başaramıyor. Bunu değiştirmeli ve gerçekçi bir politika izlemeli. Fransa'nın tarihini daha iyi bilmeli.

"AVRUPA BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Fransız tarihçi, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Almanya'nun Doğu Akdeniz'de takındığı tutumunu da değerlendirdi?

Charles Saint-Prot: Şu konuda açık olmalıyız, Avrupa Birliği diye bir şey yok. Ne ortak bir politikamız ne de ortak bir askeri gücümüz var. Her ülkenin kendi politikası var. Aslında bu yüzden Fransa'nın özel bir sorumluluğu bulunuyor. Fransa ve Türkiye, Akdeniz'deki ana güçler. Avrupa Birliği politikası diye bir şey yok, bunda açık olmalıyız. Fransa, Türkiye ile sürekli olarak zıt düşmenin iyi bir şey olmadığını anlamalı. Bu iyi bir yol değil. Almanya bunu yapabilecek kapasiteye sahip değil. Almanya bir Akdeniz ülkesi değil. Akdeniz'de güçlü değil. Bence Almanya, Macron'un durumu anlamasına yardımcı olabilir. Onun fikrini değiştirebilirse bu iyi olur.

"TÜRKİYE, AKDENİZ'DE BİR GÜÇ"

Fransız tarihçi, Eda Ulusoy'un "Macron, Libya'da darbeci Hafter güçlerini destekliyor ve Hafter'in aldığı ağır yenilgi büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Libya'da yaşanan gelişmelerin Macron'u daha agresif bir tutuma sürüklediğini söyleyebilir miyiz? sorusuna ise "Macron'un politikalarını anlayamıyorum. Türkiye'nin Akdeniz'de hiçbir şey yapamayacağını söyleyemeyiz. Türkiye, Akdeniz'de bir güç. Biz akdeniz ülkesi değiliz, Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Onlarla konuşmak zorundayız. Fransa ve Türkiye arasında bir çözüm bulmalıyız. Her defasında Türkiye'yi politikalarından dolayı suçlayamayız. Bence Macron, Libya'da çok kötü bir politika izliyor. Tam olarak ne istediğini bilmiyoruz. Çözüm, Libya'daki resmi hükümeti tanımak. Yani Macron'un ne yaptığını anlayamıyoruz. Bence Macron'un izlediği politikalar Fransa'nın çıkarına değil.