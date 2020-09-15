Fransız oyuncu Bescond'dan pedofili itirafı: Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz ediliyor

Fransız oyuncu Andrea Bescond, France İnter radyo kanalına konuştu. Bescond, Fransa’da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini itiraf etti.

France İnter radyo kanalına konuşan Andrea Bescond yaptığı açıklamada Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini ve her 4 günde bir ebeveynlerinin veya akrabalarının darbesiyle bir çocuk öldüğünü söyledi.

Bescond, bunların üzerine "o zaman başka çözümler bulunmalı, çünkü 'senin bedenin senindir' ve 'hayır demeye hakkın var' gibi önlem kampanyaları korumaya yetmiyor" açıklamasında bulundu.

Çocuklara maruz kaldıkları şiddettin sorumluluğunu yüklemememiz gerektiğini belirten Çocuk gelişim uzmanı Bescond, bunun yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.