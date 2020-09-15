15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransız oyuncu Bescond'dan pedofili itirafı: Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz ediliyor

Fransız oyuncu Bescond'dan pedofili itirafı: Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz ediliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 21:36
Güncelleme:15.09.2020 21:44
Fransız oyuncu Andrea Bescond, France İnter radyo kanalına konuştu. Bescond, Fransa’da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini itiraf etti.

France İnter radyo kanalına konuşan Andrea Bescond yaptığı açıklamada Fransa'da her yıl 165 bin çocuğa tecavüz edildiğini ve her 4 günde bir ebeveynlerinin veya akrabalarının darbesiyle bir çocuk öldüğünü söyledi.

Bescond, bunların üzerine "o zaman başka çözümler bulunmalı, çünkü 'senin bedenin senindir' ve 'hayır demeye hakkın var' gibi önlem kampanyaları korumaya yetmiyor" açıklamasında bulundu.

Çocuklara maruz kaldıkları şiddettin sorumluluğunu yüklemememiz gerektiğini belirten Çocuk gelişim uzmanı Bescond, bunun yetişkinlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Fransız oyuncudan pedofili itirafı
Fransız oyuncudan pedofili itirafı
Yunanistan'dan Türkiye itirafı
Yunanistan'dan Türkiye itirafı
Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik
Dünya dışında yaşam var mı? İnanılmaz iddia: Keşfettik
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
En komik vahşi yaşam fotoğrafları
ABD Büyükelçiliği yakınlarına yapılan füzeli saldırı A Haber'de
ABD Büyükelçiliği yakınlarına yapılan füzeli saldırı A Haber'de
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı
Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı
Kovid-19'da aşı tek başına yeterli olmayacak
"Kovid-19'da aşı tek başına yeterli olmayacak"
ABD'de felaket: 33 ölü
ABD'de felaket: 33 ölü
Merkel siyaseti bırakıyor
Merkel siyaseti bırakıyor
Afrin’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Afrin’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Şifa dağıttığına inanılan göl...
Şifa dağıttığına inanılan göl...
Daha Fazla Video Göster