Fransız Le Monde gazetesinden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük arabulucu

Fransız Le Monde gazetesinde Başkan Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanılırken Emmanuel Macron eleştirildi. Yazıda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'ı kıskanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN