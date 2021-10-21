21 Ekim 2021, Perşembe
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Fransız aktivist Kemi Seba A Haber’e konuştu: Fransa en kötü sömürge anlayışına sahip ülke
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıktı. Angola, Togo ve Nijerya'dan dünyaya önemli mesajlar gönderdi. Afrika'da sömürge karşıtı direnişin önde gelen isimlerinden biri olan aktivist Kemi Seba ise A Haber'e konuştu. Hem Türkiye ile olan ilişkileri hem de Batı'nın tutumunu değerlendirdi. İşte tüm detaylar…