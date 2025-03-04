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Fransa’nın meşhur baharatlı ekmeği!

Fransa'nın meşhur baharatlı ekmeği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.03.2025 20:40
Fransa’nın doğusundaki küçük Gertwiller kasabasında yüzyıllardır üretilen baharatlı ekmek “Pandépice”, eşsiz aromasıyla dünya çapında ün kazandı. Bu özel lezzetin sırrını merak eden turistler, sadece bu ekmeğin tadına bakmak için kasabaya akın ediyor. Peki, Pandépice’i bu kadar özel kılan ne? A Haber muhabiri Ömer Aydın, ekmeğin üretildiği kasabaya giderek bu meşhur Fransız lezzetinin geçmişini ve sırrını araştırdı. İşte özel haberimiz…
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