Fransa’daki olaylar Avrupa’ya yayılır mı? Araba Baharı yaşanır mı?

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyö kentinde 17 yaşındaki Kuzey Afrikalı bir genci polis tarafından öldürülmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi. Geçen dört günde yüzlerce kamu binası ve bazı yerler ateşe verildi. Arabalar yakıldı mağazalar yağmalandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macro açıklama yaparak “Çocuklarınızı sokaktan çekin. Olayları yatıştırmak için daha fazla polis görev alacak” aileleri uyardı. Peki Fransa'da neler oluyor? Paris'te başlayan şiddet olayları Avrupa'ya yayılır mı? "Avrupa Baharı" mı? Fransa'daki şiddet olayları Avrupa kıtasını nasıl etkiler? Fransa'da ırkçılığa isyan mı? Şiddet olayları büyük bir ayaklanmaya dönüşür mü? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.

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