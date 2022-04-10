Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi: Macron ve Le Pen 2. tura kaldı

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.

FRANDA'DA 2. TUR SEÇİM NE ZAMAN?

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oyu yakalayamaması nedeniyle en çok oyu alan iki aday (Macron ve Le Pen) 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

OYLAMADA SON DURUM

Mevcut Cumhurbaşkanı Macron: Yüzde 28,1

Aşırı sağcı Marine Le Pen: 23,3

KOLTUK SAVAŞI

Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

FRANSA'DAKİ SEÇİMDEN NOTLAR

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde oyunu veren seçmenlerin yüzdesini açıkladı.

Buna göre saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 25,48'i sandığa gitti. Bu oran 2017'deki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 28,54 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentindeki bir seçim merkezinde oy kullandı. Onlarca Fransız, Macron'u görmek için seçim merkezine gitti.

Öte yandan Paris'teki bir seçim merkezine oy kullanmaya gelen Sabine Granovsky, yaptığı açıklamada, siyasetle çok fazla ilgilenmediğini ve Macron'a oy verdiğini söyledi.

Penelope Vincent da adaylar arasında en beğendiği siyasetçinin Macron olduğunu, onun ikinci tura geçmesini istediğini belirtti.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erdi.

Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor.