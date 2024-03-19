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Fransa'da yeni grev dalgası

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.03.2024 16:45
Fransa'da grev dalgası sürüyor. Bu kez kamu çalışanları, öğretmenler ve hemşireler iş bırakma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın bölgeden aktardı.
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