Fransa’da yeni grev dalgası

Fransa'da grev dalgası sürüyor. Bu kez kamu çalışanları, öğretmenler ve hemşireler iş bırakma kararı aldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın bölgeden aktardı.

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