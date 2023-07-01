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FRANSA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANI | Fransa uçurumun eşiğinde mi? Macron koltuğundan olur mu?

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 16:51
Fransa’da geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrikalı 17 yaşındaki genci trafik kontrolü sırasında polis tarafından vurulması sonrası ülke yangın yerine döndü.  4 gün devam eden olaylarda 492 bina hasar gördü, 2 bin araç yakıldı, 3 bin 880 yangın çıktı. Fransa'da sokaklar savaş alanı döndü ve polis protestoları bastıramayınca sokağa Fransa ordusu indi. Fransa’da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi Belçika'da protesto edildi. Peki Fransa uçurumun eşiğinde mi? 4 gündür devam eden protestolar Macron'u koltuğundan eder mi? Fransa'daki isyanın arka planında ne var? Olaylar tüm Avrupa'ya sıçrar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan değerlendirdi.
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