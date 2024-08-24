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Fransa'da sinagoga saldırı girişimi! Kundaklama girişiminde bir polis memurunun yaralandığı bildirildi

Fransa'da sinagoga saldırı girişimi! Kundaklama girişiminde bir polis memurunun yaralandığı bildirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 18:26
Fransa'nın güneyinde bir sinagogun hemen dışında bir patlama meydana geldi. Fransa İçişleri Bakanı olayın kundaklama girişimi olduğunu açıkladı. Olayda bir Fransiz polisi yaralanırken olay yerine giden yetkililer araçlardan birinde gaz kapsülü bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...
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