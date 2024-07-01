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Fransa’da sandıktan aşırı sağ zaferle çıktı! Sokağa döküldüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 10:07
Fransa erken seçime gitti. İlk sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak birinci oldu. Macron'un partisi ise 3. sıraya yerleşti. Fransa'da erken seçimlerin 2. turu 7 temmuzda yapılacak.
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Aşırı sağ zaferle çıktı! Sokağa döküldüler
Aşırı sağ zaferle çıktı! Sokağa döküldüler
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