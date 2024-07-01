Fransa’da sandıktan aşırı sağ zaferle çıktı! Sokağa döküldüler

Fransa erken seçime gitti. İlk sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak birinci oldu. Macron'un partisi ise 3. sıraya yerleşti. Fransa'da erken seçimlerin 2. turu 7 temmuzda yapılacak.

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