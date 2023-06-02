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Fransa'da sağlık sisteminde tarihi çöküş! Görüntüler sızdırıldı: İçerisi dolu ve dışarıda hasta dolu 7 ambulans bekletiyorum

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Giriş: 02.06.2023 22:18
Avrupa'nın merkez ülkelerinden biri olan Fransa'da sağlık sisteminde büyük bir çöküş yaşanıyor. Fransız vatandaşlar acil servislerde saatlerce beklemek zorunda kalırken her ay yaklaşık 100 kişi acil servislerdeki yetersizlik nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülke genelinde büyük bir sorun yaşanırken Fransa Strazburg’da bir hastane personeli işini kaybetme pahasına çöken sağlık sistemini görüntüleyip medyaya sızdırdı. Youtube'ta yayınlanan belgeselde kullanılan görüntülerde konuşan sağlık görevlisinin "İçerisi dolu, dışarıda 7 ambulans hasta dolu bekletiyorum, çare yok" dediği görüldü. İşte detaylar...
Fransa’da sağlık sisteminde tarihi çöküş
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