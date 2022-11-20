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Fransa'da protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini protesto eden bir kadının tokatlı saldırısına maruz kaldı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından hemen etkisiz hale getirildi.