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Fransa'da protestocu Cumhurbaşkanı Macron'a tokat attı

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Giriş: 20.11.2022 21:21
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisini protesto eden bir kadının tokatlı saldırısına maruz kaldı. Protestocu, Macron'un korumaları tarafından hemen etkisiz hale getirildi.
Fransa’da protestocu Macron’a tokat attı
Fransa'da protestocu Macron'a tokat attı
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