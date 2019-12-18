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18.12.2019

Fransa'da genel grev sürüyor! Polisten biber gazıyla müdahale

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu paketine karşı 5 Aralık'ta başlatılan genel grev sürüyor. Başkent Paris'te bugün düzenlenen gösterilerde polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Fransız hükümetinden, grevlere rağmen reformun yürürlüğe gireceğini belirtildi. Sendikalar ise hükümetin bu kararıyla 'kırmızı çizgiyi' geçtiğini duyurdu.

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