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Fransa'da bomba ihbarı! Eyfel Kulesi boşaltıldı!

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Giriş: 23.09.2020 14:46
Güncelleme:23.09.2020 15:00
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Eyfel Kulesi'nin olduğu bölgeye bomba bırakıldığı yönünde polise yapılan ihbar sonrasında kule ve bölgedeki binalar tahliye edildi. Polis, güvenlik çemberine aldığı bölgede arama çalışmalarına başladı. Detayları A Haber Muhabiri Alpaslan Düven aktardı...
Fransa'da bomba ihbarı!
Fransa'da bomba ihbarı!
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