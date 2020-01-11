11 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
11.01.2020

Fransa polisinden göstericilere sert müdahale

Fransa’da Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, başkent Paris’te düzenlenen gösteride, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Cumhurbaşkanlığı yakınlarına çıkan arbedede polis, gaz bombası ile yaptığı müdahalenin yanında, çok sayıda göstericiyi de darp etti. Birçok gösterici polis tarafından gözaltına alınırken, göstericiler hükümet ve polis karşıtı sloganlar attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale
İran kara kutuyu neden gizliyor?
İran kara kutuyu neden gizliyor?
Timsah bilim insanını yedi! Dehşete düşüren olay...
Timsah bilim insanını yedi! Dehşete düşüren olay...
Camiye bombalı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti
Camiye bombalı saldırı! 15 kişi hayatını kaybetti
'La ilahe illallah’ diyerek son nefesini verdi
'La ilahe illallah’ diyerek son nefesini verdi
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Akaryakıt istasyonunda korkunç patlama! 2 kişi öldü
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Büyük patlama! Alevler geceyi aydınlattı
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
Küçük kız yürekleri ağızlara getirdi!
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
ABD ve İran arasında kontrollü bir savaş mı var?
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
HAARP deprem oluşturabilir mi? Depremlere Amerika mı neden oldu?
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması!
Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
Küçük kızın tehlikeli oyunu! İzleyenleri korkuttu...
Daha Fazla Video Göster