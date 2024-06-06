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Fransa parlamentosunda bir milletvekili daha Filistin bayrağı açtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 01:52
Fransa parlamentosunda bir milletvekili daha Filistin bayrağı açarak, Filistin'e destek verdi. Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kıyafet giyen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Rachel Keke'nin Filistin bayrağı açmasının ardından parlamentodaki oturuma ara verildi. Keke, geçici olarak parlamentodan uzaklaştırıldı.
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