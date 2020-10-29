Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştiren karikatürist işsiz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştiren karikatürler çizen Moritanyalı karikatürist Halit Veld Mevlay İdris önce uyarıldı sonra işsiz kaldı. Halit Veld Mevlay İdris, "Macron aleyhinde karikatür çizmemem için beni uyardılar. Bu yaptığımın bir kışkırtma olduğunu söylediler" dedi.

HER GÜN MACRON'U ÇİZECEĞİM

Peygamber'e karşı işlenen suçun kabul edilemez olduğunu belirten İdris sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karikatürü kaldırmamı ve bir daha Macron'u çizmememi istediler. Efendimize yapılan bu hakareti kabul edemezdim ve sözleşmemi feshettim. Onlara her gün Macron aleyhine çizim yapacağımı söyledim. Şirket yetkililerine Peygamber Efendimiz'e bir saldırı olduğunu söylediğim zaman bana, Fransız topraklarında ifade özgürlüğü olduğunu, tüm dergi ve gazeteler istediklerini yazıp çizmeye hakkı olduğunu belirttiler. Elçimiz Hz. Muhammed'e saldırmak, dokunulamayacak kutsal olduğu için ifade özgürlüğü olarak görülmez."