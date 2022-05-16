16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları NATO üyeliğini konuşmak için Ankara'ya geliyor!
Son dakika haberi... Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının resmi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecekleri açıklandı.