16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları NATO üyeliğini konuşmak için Ankara'ya geliyor!

Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları NATO üyeliğini konuşmak için Ankara'ya geliyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2022 18:45
Son dakika haberi... Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanlarının resmi temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecekleri açıklandı.
Ankara’ya geliyorlar!
Ankara'ya geliyorlar!
Irak’ta ‘Demir Çekiç’ operasyonu!
Irak’ta ‘Demir Çekiç’ operasyonu!
İki ülkenin NATO adımına sert tepki
İki ülkenin NATO adımına sert tepki
Küresel durum değişecek
"Küresel durum değişecek"
Film sahnelerini aratmadı
Film sahnelerini aratmadı
Demir yolu köprüsü imha edildi!
Demir yolu köprüsü imha edildi!
A Haber ekibi Harkov’da!
A Haber ekibi Harkov'da!
Payton Gendron hakim karşısında!
Payton Gendron hakim karşısında!
Tarlasında fırtınaya yakalandı
Tarlasında fırtınaya yakalandı
A Haber İtalyanlara sordu
A Haber İtalyanlara sordu
Finlandiya’ya elektrik akışı durduruldu
Finlandiya’ya elektrik akışı durduruldu
8 Rus oligark öldürüldü mü?
8 Rus oligark öldürüldü mü?
Daha Fazla Video Göster