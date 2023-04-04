04 Nisan 2023, Salı
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Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya’nın NATO üyeliği resmen onaylanmasıyla ülke ittifakın 31. üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri, yaptığı açıklamada “Finlandiya’nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek. Rusya’ya saldırganlığın işe yaramadığını gösterdik” dedi.