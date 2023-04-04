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Finlandiya NATO üyesi oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.04.2023 16:45
Finlandiya’nın NATO üyeliği resmen onaylanmasıyla ülke ittifakın 31. üyesi oldu. NATO Genel Sekreteri, yaptığı açıklamada “Finlandiya’nın NATO üyeliği tarihi bir olay. Amacımız çatışmayı provoke etmek değil, önlemek. Rusya’ya saldırganlığın işe yaramadığını gösterdik” dedi.
Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya NATO üyesi oldu
Finlandiya resmen NATO’da
Finlandiya resmen NATO'da
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