Filistinli muhabir canlı yayında yere yığıldı

Gazze'de yaşanan kıtlık ve soğuk hava şartları, görevi başındaki gazetecilere de zor anlar yaşatıyor. Yorgun düşen Filistin TV muhabiri gelişmeleri aktarırken bayıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.

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