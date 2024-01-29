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Filistinli muhabir canlı yayında yere yığıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 15:47
Gazze'de yaşanan kıtlık ve soğuk hava şartları, görevi başındaki gazetecilere de zor anlar yaşatıyor. Yorgun düşen Filistin TV muhabiri gelişmeleri aktarırken bayıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.
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Muhabir canlı yayında yere yığıldı
Muhabir canlı yayında yere yığıldı
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