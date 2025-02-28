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Filistinli mahkumlar İsrail’in yaptığı işkenceleri anlattı

Filistinli mahkumlar İsrail’in yaptığı işkenceleri anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 15:12
Gazze'deki esir takası kapsamında serbest bırakılan 641 Filistinli aylar hatta yıllar sonra özgürlüğü tattı. Ancak yaşadıkları sevinç geride bıraktıkları kabusun gölgesinde kaldı. İsrail cezaevlerinde akıl almaz işkencelere maruz bırakılan Filistinliler kan donduran hikayelerinde bakın neler anlattı.
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Filistinli mahkumlar İsrail’in yaptığı işkenceleri anlattı
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