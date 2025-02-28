28 Şubat 2025, Cuma
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Filistinli mahkumlar İsrail’in yaptığı işkenceleri anlattı
Gazze'deki esir takası kapsamında serbest bırakılan 641 Filistinli aylar hatta yıllar sonra özgürlüğü tattı. Ancak yaşadıkları sevinç geride bıraktıkları kabusun gölgesinde kaldı. İsrail cezaevlerinde akıl almaz işkencelere maruz bırakılan Filistinliler kan donduran hikayelerinde bakın neler anlattı.