24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Filistinli gruplar Çin'de bir araya geldi
Hamas ve El Fetih'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinli grup, savaş sonrası Gazze'yi birlikte yönetebilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Ulusal birlik anlaşması imzaladı. Filistinli Doktor Mahmud Mustafa Osman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.