Filistinli akademisyen sert çıktı: BAE bir muz cumhuriyeti

İsral ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşme anlaşmasına imza attı. Peki o anlaşmayla ne amaçlanıyor? Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nden Dr. Anis Kassim, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Filistinli akademisyen; "Birleşik Arap Emirklikleri, Körfez'deki bir muz cumhuriyeti. ABD'nin baskısı altında. ABD, BAE'ye İsrail ile ilişki kurmasını dikte etti." diyerek BAE'nin İsrail ile yaptığı anlaşmayı Filistin davasına ihanet olarak değerlendirdi ve tepki gösterdi.

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında normalleşme anlaşmasına varıldığını duyurdu. Körfez ülkesi BAE, Filistin davasına ihanet etmiş oldu. Tepkiler de birbiri ardına geldi. Peki tüm bu yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nden Dr. Anis Kassim yaşanan sürecin perde arkasını A Haber'de anlattı.

"BAE BİR MUZ CUMHURİYETİ"

Dr. Anis Kassim; Birleşik Arap Emirklikleri, Körfez'deki bir muz cumhuriyeti. ABD'nin baskısı altında. ABD, BAE'ye İsrail ile ilişki kurmasını dikte etti. BAE ve İran arasındaki ilişki oldukça derin ve çok önemli. BAE'de yaklaşık yarım milyon İranlı'nınn yaşadığını biliyor muydunuz? İki ülke arasında haftalık olarak 500 uçuş gerçekleşiyor. Her hafta, Tahran ve Dubai arasında 500 uçuş yapılıyor. Burada tanıklık ettiğimiz şey, ABD'nin BAE gibi küçük bir ülkeye verdiği emir. İsrail, BAE'ye hiçbir şey katmaz ama İsrail, BAE'nin lokasyonundan yararlanabilir. Çünkü BAE, Tahran'dan uzakta. Yani İran'a karşı casusluk üssü olarak kullanılabilir. Bu da BAE'ye tehlike getirecektir. Bunun bir anlaşma olduğunu düşünmüyorum. Bu Amerikan emperyalizmi tarafından siyonistlerin işbirliği ile birlikte dikte edildi. Amerikan başkanından gelen emir oldukça açıktı. Bunun seçimleri kazanması için bir kart olduğunu düşünüyor. İsrailliler de bundan yararlanıyor. Çünkü Arap dünyasına nüfus ediyorlar ve İran'a yaklaşıyorlar. Yani bu bir anlaşma değil. Resmi olarak bir anlaşma gibi gözükse de bu bir dikte.

Soru: İsrail ablukası altındaki Gazze'de koşulların her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini biliyoruz. Şimdi bir de koronavirüs tehdidi var. Bölgedeki son durumu bize aktarır mısınız?

"BU BİR SOYKIRIM SUÇUDUR"

Dr. Anis Kassim; Gazze'de, İsrailliler tarafından insanlığa karşı suç işleniyor. İsrail, Gazze'deki koronavirüs hastalarının bölgeden çıkarılmasına izin vermiyor. Koronavirüsle savaşmak için Gazze'ye girecek olan her yardımı bloke ediyor. İsrail, Filistinli tutuklulara karşı da insani bir suç işliyor. Filistinli mahkumlar arasında koronavirüs vakaları var. İsrail her hangi bir yardımın girmesini reddediyor. Bu bir soykırım suçudur.

Soru: Türkiye, İsrail ve BAE arasındaki anlaşmaya en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biri oldu. Siz, Türkiye'nin bölgede üslendiği rolü nasıl değerlendirirsiniz?

Dr. Anis Kassim; Türkiye, yeni başkanıyla birlikte rotasını değiştirdi. Şu anki hükümet ve Başkan Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin pozisyonu oldukça pozitif. Filistin halkına çok destek oluyorlar. Türkiye'nin izlediği bu yol haritasını takdirle karşılıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 5 büyük üye ortaya çıktı. Başkan Erdoğan'ın söyledikleri çok doğru, dünya bu beş süper güçten daha büyük. İsrail, Avrupa'nın ortaya çıkardığı bir şey. Yahudilere "ülkenize gidin" diyerek onlardan kurtulmuş oldular. Bu Avrupa'nın problemi. Bu probleme Avrupa yol açtı. Bu yüzden Avrupa'nın sessiz kaldığını görmek şaşırtıcı değil.