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Filistin'de işgalci zulmü! İsrailliler Batı Şeria'da köy baskını yaptı

Filistin'de işgalci zulmü! İsrailliler Batı Şeria'da köy baskını yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 22:23
Katil İsrail ordusu Batı Şeria kenti Kalkilya yakınlarındaki Jit köyüne saldırıp Filistinlilerin evlerini ve arabalarını yaktı. Olaylar büyümeye devam ediyor. İşte o görüntüler...
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