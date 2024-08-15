Filistin'de işgalci zulmü! İsrailliler Batı Şeria'da köy baskını yaptı

Katil İsrail ordusu Batı Şeria kenti Kalkilya yakınlarındaki Jit köyüne saldırıp Filistinlilerin evlerini ve arabalarını yaktı. Olaylar büyümeye devam ediyor. İşte o görüntüler...

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