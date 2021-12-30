30 Aralık 2021, Perşembe
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Filistin Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu: İsrail Gazze’yi bizden koparmaya çalışıyor
Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarını artıran İsrail'in hukuksuz uygulamaları devam ediyor. Yasa dışı yerleşimler her geçen gün artarken, Filistinliler kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber’e konuk olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa değerlendirdi.