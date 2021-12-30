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Filistin Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu: İsrail Gazze’yi bizden koparmaya çalışıyor

A Haber
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Giriş: 30.12.2021 14:44
Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarını artıran İsrail'in hukuksuz uygulamaları devam ediyor. Yasa dışı yerleşimler her geçen gün artarken, Filistinliler kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber’e konuk olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa değerlendirdi.
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