Filistin Ankara Büyükelçisi A Haber’e konuştu: İsrail Gazze’yi bizden koparmaya çalışıyor

Filistinlilere yönelik baskı ve saldırılarını artıran İsrail'in hukuksuz uygulamaları devam ediyor. Yasa dışı yerleşimler her geçen gün artarken, Filistinliler kendi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber’e konuk olan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa değerlendirdi.

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