FBI Donald Trump'ın evini neden bastı? Tekrar aday olmaması için bir operasyon mu? Perde arkasını A Haber'de anlattı: ABD derin devleti...

FBI ajanları eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde arama yaptı. Trump'tan aramaya ilişkin tepki var. Trump'ın evinde neden arama yapıldı? Vergi usulsüzlüğü mü yaptı? FBI baskınının nedeni 6 Ocak mı? Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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