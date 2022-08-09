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FBI Donald Trump'ın evini neden bastı? Tekrar aday olmaması için bir operasyon mu? Perde arkasını A Haber'de anlattı: ABD derin devleti...

A Haber
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Giriş: 09.08.2022 09:35
FBI ajanları eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde arama yaptı. Trump'tan aramaya ilişkin tepki var. Trump'ın evinde neden arama yapıldı? Vergi usulsüzlüğü mü yaptı? FBI baskınının nedeni 6 Ocak mı? Gazeteci Mustafa Tanyeri, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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