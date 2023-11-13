14 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Evi Yahudi hırsız tarafından çalınan Filistinli Yakup Bakır A Haber’e gerçekleri anlattı: 600 bin dolara geri satmak istediler

Evi Yahudi hırsız tarafından çalınan Filistinli Yakup Bakır A Haber’e gerçekleri anlattı: 600 bin dolara geri satmak istediler

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2023 23:45
Güncelleme:13.11.2023 23:46
Terör devleti İsrail, bir yandan Gazze’ye yönelik bombardımanıyla taş üstünde taş bırakmazken, bir yandan da, Filistin’de akıl almaz bir işgal politikası izliyor. Adına da sivil yerleşimci diyorlar. atv haber, işgal altındaki topraklarda evi gasp edilen Filistinli Yakup Bakır ile görüştü. Evi, sahibine verme karşılığında 600 bin dolar isteyen İsraillinin pişkinliğiyse pes dedirtti. İşte A Haber-ATV ekibinden Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi…
İşte İsrail işgalinin kanıtı
İşte İsrail işgalinin kanıtı
İsrail Gazze’deki okulu üs yaptı
İsrail Gazze'deki okulu üs yaptı
Bu görüntülere yürek dayanmaz
Bu görüntülere yürek dayanmaz
İsrail’den alçak saldırı
İsrail'den alçak saldırı
İsrail’in Gazze katliamında 38. gün
İsrail'in Gazze katliamında 38. gün
Avrupa neden ateşkes diyemiyor?
Avrupa neden ateşkes diyemiyor?
Gazze diyene ölüm tehdidi! Ünlü isim isyan etti
Gazze diyene ölüm tehdidi! Ünlü isim isyan etti
İtalya’dan dünyaya kırmızı kodlu uyarı
İtalya'dan dünyaya kırmızı kodlu uyarı
Harvard’da Gazze’ye destek
Harvard'da Gazze'ye destek
Müslüman olmaya karar verdi İslam’a şereflendi!
Müslüman olmaya karar verdi İslam'a şereflendi!
Biden’dan garip tavırlar
Biden'dan garip tavırlar
Gazze’de ABD destekli İsrail katliamı!
Gazze’de ABD destekli İsrail katliamı!
Daha Fazla Video Göster