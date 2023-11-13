Evi Yahudi hırsız tarafından çalınan Filistinli Yakup Bakır A Haber’e gerçekleri anlattı: 600 bin dolara geri satmak istediler

Terör devleti İsrail, bir yandan Gazze’ye yönelik bombardımanıyla taş üstünde taş bırakmazken, bir yandan da, Filistin’de akıl almaz bir işgal politikası izliyor. Adına da sivil yerleşimci diyorlar. atv haber, işgal altındaki topraklarda evi gasp edilen Filistinli Yakup Bakır ile görüştü. Evi, sahibine verme karşılığında 600 bin dolar isteyen İsraillinin pişkinliğiyse pes dedirtti. İşte A Haber-ATV ekibinden Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi…