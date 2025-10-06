06 Ekim 2025, Pazartesi

Haberler Dünya Videoları Everest’teki kar fırtınası nedeniyle bin kişi dağda mahsur kaldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.10.2025 08:55
Everest Dağı’nın doğu yamacında kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan bin kişiden 350’sinin kurtarıldığı, 200’den fazla kişiyle de temas kurulduğu bildirildi.
