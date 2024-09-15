Estonyalı akrobat Roose ip üstünde Asya’dan Avrupa’ya geçti

İstanbul Boğazı tarihi bir geçiş denemesine sahne oldu. Estonyalı akrobat Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçti. İşte o anlar...

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