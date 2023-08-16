16 Ağustos 2023, Çarşamba
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Eski ABD Başkanı Donald Trump tutuklanacak mı? 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçlanıyor! A Haber'de yorumlandı: Politik bir girişim...
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltildi. Trump'a yönelik ortaya atılan bu suçlamalar, A Haber'de Gazeteci Mustafa Tanyeri tarafından yorumlandı. Tanyeri, "Bunu tamamen bir politik bir girişim ve önünde adayı yok etme çabası olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.