Esir takasında terör devletine şok! İsrail amblemleriyle dünyaya rezil oldu: Hamas böyle dalga geçti

İsrail ile Hamas arasında esir takasının üçüncü turu gerçekleşirken tarihi anlarda dikkat çeken anlarda yaşandı. Hamas, İsrailli kadın asker esir Agam Berger'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde teslim edilmesi için hazırlanan platforma çizdiği resimleriyle, İsrail ordusunun Gazze savaşına katılan tugaylarının armalarıyla alay etti.

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