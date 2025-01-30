31 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Esir takasında terör devletine şok! İsrail amblemleriyle dünyaya rezil oldu: Hamas böyle dalga geçti
Esir takasında terör devletine şok! İsrail amblemleriyle dünyaya rezil oldu: Hamas böyle dalga geçti

Esir takasında terör devletine şok! İsrail amblemleriyle dünyaya rezil oldu: Hamas böyle dalga geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2025 23:38
İsrail ile Hamas arasında esir takasının üçüncü turu gerçekleşirken tarihi anlarda dikkat çeken anlarda yaşandı. Hamas, İsrailli kadın asker esir Agam Berger'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde teslim edilmesi için hazırlanan platforma çizdiği resimleriyle, İsrail ordusunun Gazze savaşına katılan tugaylarının armalarıyla alay etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esir takasında terör devletine şok! İsrail amblemleriyle dünyaya rezil oldu: Hamas böyle dalga geçti
Esir takasında terör devletine şok!
Esir takasında terör devletine şok!
110 Filistinli aileleriyle kavuşuyor!
110 Filistinli aileleriyle kavuşuyor!
İsrail askerlerinden Filistin halkına sert müdahale!
İsrail askerlerinden Filistin halkına sert müdahale!
Takasta 3. tur! 110 Filistinli özgür
Takasta 3. tur! 110 Filistinli özgür
Hamas: Filistinliler saat 18’de serbest kalacak
Hamas: Filistinliler saat 18'de serbest kalacak
Yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı!
Yolcu uçağı ile helikopter çarpıştı!
Salwan Momika öldürüldü!
Salwan Momika öldürüldü!
Arbel Yehud’un serbest bırakıldığı anlar
Arbel Yehud'un serbest bırakıldığı anlar
Gazze’de soykırıma inat eve dönüş! Geleceğe kelepçelenen çocuklar
Gazze’de soykırıma inat eve dönüş! Geleceğe kelepçelenen çocuklar
Havadaki çarpışma kaza mı sabotaj mı?
Havadaki çarpışma kaza mı sabotaj mı?
Kur’an-ı Kerim’i yakan Salwan Momika öldürüldü
Kur'an-ı Kerim’i yakan Salwan Momika öldürüldü
Biden yönetimi Putin’i öldürmek mi istedi?
Biden yönetimi Putin’i öldürmek mi istedi?
Daha Fazla Video Göster