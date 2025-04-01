01 Nisan 2025, Salı
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Esad'ın katliam mahallesiydi Tadamon'da çocuk sesleri yükseliyor
Suriye ilk kez bir bayramı özgürce geçiriyor. İç savaştan en çok etkilenen çocuklar da bayram sevincini doyasıya yaşıyor. Bir zamanlar Esad'ın katliam yaptığı Tadamon Mahallesi'nde kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri aktardı.