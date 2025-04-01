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Esad’ın katliam mahallesiydi Tadamon’da çocuk sesleri yükseliyor

Esad'ın katliam mahallesiydi Tadamon'da çocuk sesleri yükseliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 15:32
Suriye ilk kez bir bayramı özgürce geçiriyor. İç savaştan en çok etkilenen çocuklar da bayram sevincini doyasıya yaşıyor. Bir zamanlar Esad'ın katliam yaptığı Tadamon Mahallesi'nde kurulan oyun alanlarında çocuklar gönüllerince eğleniyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri aktardı.
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Esad’ın katliam mahallesiydi Tadamon’da çocuk sesleri yükseliyor
Katliam mahallesi Tadamon’da çocuk sesleri
Katliam mahallesi Tadamon'da çocuk sesleri
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