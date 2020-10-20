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Ermenistan zulmüne inat... Azerbaycan'da 'Piyanist' filmi gerçek oldu

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Giriş: 20.10.2020 12:11
Güncelleme:20.10.2020 12:25
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü bölgelerde siviller sığınaklara ve ayakta kalan binalara sığınıyorlar. A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, Gence'den dikkat çeken görüntüleri ekrana getirdi. Tamamen harabeye dönmüş bir evden iyano seslerini ekrana getiren A Haber, bu görüntülerle akıllara 'Piyanist' filmini getirdi. Nazilerin yapmış olduğu zulmü anlatan filmdi bu. İşte bu kez de Ermenistan'ın zulmünün ardından yaşananlar, o yaşanlara inat burada Genceli birisi evinde piyanosuyla moral verdi. İşte o anlar...
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