Ermenistan zulmüne inat... Azerbaycan'da 'Piyanist' filmi gerçek oldu

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürdüğü bölgelerde siviller sığınaklara ve ayakta kalan binalara sığınıyorlar. A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, Gence'den dikkat çeken görüntüleri ekrana getirdi. Tamamen harabeye dönmüş bir evden iyano seslerini ekrana getiren A Haber, bu görüntülerle akıllara 'Piyanist' filmini getirdi. Nazilerin yapmış olduğu zulmü anlatan filmdi bu. İşte bu kez de Ermenistan'ın zulmünün ardından yaşananlar, o yaşanlara inat burada Genceli birisi evinde piyanosuyla moral verdi. İşte o anlar...