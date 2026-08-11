AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye yasası açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası kapsamında Meclis'ten rekor oyla geçirilen düzenleme ile ilgili "Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis, 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, bunun zeminini oluşturan, bunun gerçekleşmesi için çerçeve oluşturan yasal zemini oluşturmuş oldu." dedi.