İlkay Çiçek CHP'den istifa etti: "Yeni Parti'ye geçecek" iddiası

Sevgilisi ile yazışmalarında rüşvet çarkını tüm ayrıntıları ile ifşa eden Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Çiçek'in Yeni Parti'ye katılacağı konuşuluyor. Skandal haberinin geldiği son adres ise Özgür Özel'in de memleketi olan Manisa Büyükşehir Belediyesi. Özel'in kara kutusu olarak bilinen ve son operasyonda tutuklanan Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in ifadeleri yapılan vurgunu gözler önüne serdi.