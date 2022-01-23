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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan istifa kararı | Armen Sarkisyan kimdir?

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Giriş: 23.01.2022 20:09
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa ettiğini yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Peki, Armen Sarkisyan neden istifa etti? Armen Sarkisyan kimdir? İşte son dakika dünya haberimizin detayları...

Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, "Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır." ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan'ın görev süresi 2025'te doluyordu.

ARMEN SARKISYAN KİMDİR?

Armen Sarkisyan, 23 Haziran 1953 tarihinde Erivan'da doğdu.

Ermenistan'ın Londra büyükelçiliği ve Ermenistan başbakanlığı görevlerinde bulundu.

Erivan Devlet Üniversitesi Fizik ve Matematik Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede 23 yaşında öğretim üyesi oldu.

Cambridge Üniversitesi'nde ve Londra Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde 1984-1985 ve 1989-1991 yılları arasında yabancı araştırmacı ve öğretim üyeliği yaptı.

Ermenistan'da ilk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçildi.

Ermenistan Cumhuriyetinin 4. Devlet Başkanı iktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi'nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkisyan olmuştu.

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