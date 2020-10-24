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Ermenistan çocuk askerleri: Azerbaycan'a karşı onları cepheye sürdüler

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Giriş: 24.10.2020 22:30
Güncelleme:24.10.2020 22:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı video ile Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerleri kullandığını belirtti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan bir skandala daha imza attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusuna karşı savaşta çocuk askerler kullandığını gösteren bir video paylaştı. Haciyev, "Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Ermenistan çocuk askerleri: Azerbaycan'a karşı onları cepheye sürdüler
Ermenistan çocuk askerleri: Azerbaycan'a karşı onları cepheye sürdüler
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