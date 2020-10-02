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Ermenistan askerleri silahlarını bırakıp kaçtı
Topraklarının savunan Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı alçak saldırıların ardından harekete geçti. Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın saldırılarından korkup kaçmasının ardından bölgede bırakıp kaçtıkları silahları görüntülendi.
Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı karşı saldırı sonucu cepheden kaçan Ermeni ordusuna ait silahlar görüntülendi.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin cepheden kaçarken geride bıraktığı silahları ele geçirerek, görüntülerini yayınladı.